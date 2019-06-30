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الحوثيون يستهدفون مطاري أبها وجيزان والسعودية تُسقط طائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مطاري أبها وجيزان والسعودية تُسقط طائرة مُسيرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت جماعة الحوثي في اليمن، إنها استهدفت مطار محافظة جازان جنوب غربي السعودية، فيما قال التحالف العربي: إن دفاعاته اعترضت وأسقطت طائرة حوثية، استهدفت المحافظة المتاخمة للحدود مع اليمن. 

ونقلت فضائية (المسيرة) التابعة للحوثيين، عبر (تويتر)، عن متحدث عسكري حوثي، قوله: إن "سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل (مساء السبت) عملية واسعة على مطار جازان بطائرات قاصف 2K". 

واستهدف الهجوم، وفق زعم المصدر الحوثي، "مرابض الطائرات الحربية بمطار جازان، وأهدافاً عسكرية أخرى (لم يحددها)"، رغم تأكيد السلطات السعودية على أن المطار منشأة مدنية.  

كما زعم المتحدث الحوثي أن "العملية على المطار أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية". 

في المقابل، قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت مساء السبت من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان"، ولم يعرف على الفور ما إذا كانت هذه الطائرة هي التي تحدث عنها الحوثيون أم لا؟. 

وأضاف أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار؛ لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، ويتم تدميرها وإسقاطها"، وفق تعبيره.

وكثفت جماعة الحوثي في الأيام الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎ 

وكان الحوثيون توعدوا في بيان، السعودية، بمزيد من الهجمات الصاروخية، وقالوا: "هناك مفاجآت كبيرة قادمة أكثر حساسية للنظام السعودي، إذا استمر في تصعيده وعدوانه".

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