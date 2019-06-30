شؤون فلسطينية

الحكومة الفلسطينية: اعتقال الهدمي مُدان وهو ذروة الهجمة الإسرائيلي التي تستهدف المقدسيين

الحكومة الفلسطينية: اعتقال الهدمي مُدان وهو ذروة الهجمة الإسرائيلي التي تستهدف المقدسيين
حكومة الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوزير شؤون القدس، فادي الهدمي، مطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عنه.

وقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة: إن هذا الاعتقال يندرج في إطار عمليات التضييق والملاحقة لكافة الفعاليات المقدسية، واعتقال الوزير الهدمي، هو ذروة هذه الهجمة التي تستهدف المدينة المقدسة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الوزير يعمل بصمت ودأب ومثابرة في ملاحقة الجرائم الإسرائيلية في مدينة المقدس، ويساعد المواطنين عبر الوزارة التي يتولى إدارتها، وهذا النشاط يشكل للإسرائيليين خطاً أحمر لا يسمحون للمسؤولين الفلسطينيين بممارسة أي عمل من شأنه أن يخفف المعاناة الفلسطينية.
 
وشدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، على أن هذا الفعل مُدان، و"نطالب السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الهدمي". 

وقال ملحم: "عندما قدم ترامب القدس هدية لإسرائيل كعاصمة، هم يحاولون تطبيق هذه المنحة على الأرض، ويحاولون تطبيق المنحة التي لا يمكن لها أن تحدث على الأرض، وصحيح وقع ترامب على الأوراق باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ولكن العاصمة في قلوب الفلسطينيين، وفي عقولهم، وفي نفوسهم المطمئنة بحتمية انتصار الحق على الباطل.

وأضاف: "القرارات الأمريكية ومحاولة التطبيق الإسرائيلية لا تجد حقيقة مهما كان، وهم يحاولون وقف أية نشاطات للوزارة وأي نشاطات للمواطنين المقدسيين، باعتبار ذلك يندرج في إطار ممارسة السيادة الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من العيسوية وأبو ديس وتحولهم للتحقيق

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من العيسوية وأبو ديس وتحولهم للتحقيق

على خلفية اتفاق التهدئة بغزة.. اجتماع لـ&#34;كابينت&#34; اليوم الأحد

على خلفية اتفاق التهدئة بغزة.. اجتماع لـ"كابينت" اليوم الأحد

الفتياني يُدين اعتقال الهدمي ويُعلّق على افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان

الفتياني يُدين اعتقال الهدمي ويُعلّق على افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان

لماذا تَرفض إسرائيل إعادة الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟

لماذا تَرفض إسرائيل إعادة الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟

إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي وتحوله لمركز تحقيق

إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي وتحوله لمركز تحقيق

يديعوت: قد يتوقف إدخال الوقود وتُقلص مساحة الصيد بغزة في أي وقت

يديعوت: قد يتوقف إدخال الوقود وتُقلص مساحة الصيد بغزة في أي وقت

أزرق أبيض: نتنياهو غير قادر على استعادة الردع أمام حماس

أزرق أبيض: نتنياهو غير قادر على استعادة الردع أمام حماس

حقيقة بطلان عقود الزواج بغزة ما بعد عام 2007.. الهباش يُعلّق

حقيقة بطلان عقود الزواج بغزة ما بعد عام 2007.. الهباش يُعلّق

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من العيسوية وأبو ديس وتحولهم للتحقيق

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من العيسوية وأبو ديس وتحولهم للتحقيق

الحكومة الفلسطينية: اعتقال الهدمي مُدان وهو ذروة الهجمة الإسرائيلي التي تستهدف المقدسيين

الحكومة الفلسطينية: اعتقال الهدمي مُدان وهو ذروة الهجمة الإسرائيلي التي تستهدف المقدسيين

أزرق أبيض: نتنياهو غير قادر على استعادة الردع أمام حماس

أزرق أبيض: نتنياهو غير قادر على استعادة الردع أمام حماس

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال خمسة مواطنين

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال خمسة مواطنين

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

الطقس: أجواء صيفية في النهار وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صيفية في النهار وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة الفلسطينية باعتبارها جسراً للتواصل

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة الفلسطينية باعتبارها جسراً للتواصل

بالصور: كتائب المقاومة الوطنية وسرايا القدس تواصلان حراسة الثغور الشرقية لمدينة غزة

بالصور: كتائب المقاومة الوطنية وسرايا القدس تواصلان حراسة الثغور الشرقية لمدينة غزة

منوعات

&#34;ستكون ليلتي الأخيرة&#34;.. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

"ستكون ليلتي الأخيرة".. مشاهير اختاروا إنهاء حياتهم بالموت الرحيم

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

بعد عام على تهمة &#34;إثارة الغرائز&#34;.. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

بعد عام على تهمة "إثارة الغرائز".. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

أول مشاهد من زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها

أول مشاهد من زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها

أفيخاي أدرعي يُغازل عمرو دياب ويدعوه للغناء مع إسرائيلية

أفيخاي أدرعي يُغازل عمرو دياب ويدعوه للغناء مع إسرائيلية

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

بدون فلتر.. نادين نسيب تصدم جمهورها ببشرتها الحقيقية

بدون فلتر.. نادين نسيب تصدم جمهورها ببشرتها الحقيقية

شاهد: صور صدمت الجمهور لنجوم هوليوود قبل وبعد &#34;الكرش&#34;

شاهد: صور صدمت الجمهور لنجوم هوليوود قبل وبعد "الكرش"

العثور على الآلة التي كان يستعملها مايكل جاكسون لإطالة عمره

العثور على الآلة التي كان يستعملها مايكل جاكسون لإطالة عمره

عربي

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير

المجلس العسكري السوداني يكشف تفاصيل محاولتي انقلاب بعد عزل البشير

تقرير أممي: انتشار &#34;الكوكايين&#34; و&#34;كراك&#34; في المدارس المغربية

تقرير أممي: انتشار "الكوكايين" و"كراك" في المدارس المغربية

الحوثيون يستهدفون مطاري أبها وجيزان والسعودية تُسقط طائرة مُسيرة

الحوثيون يستهدفون مطاري أبها وجيزان والسعودية تُسقط طائرة مُسيرة

طائرات إضافية من الشبح الأمريكية تستعد للتوجه إلى قطر

طائرات إضافية من الشبح الأمريكية تستعد للتوجه إلى قطر