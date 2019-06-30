الحكومة الفلسطينية: اعتقال الهدمي مُدان وهو ذروة الهجمة الإسرائيلي التي تستهدف المقدسيين

حكومة الدكتور محمد اشتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوزير شؤون القدس، فادي الهدمي، مطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عنه.



وقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة: إن هذا الاعتقال يندرج في إطار عمليات التضييق والملاحقة لكافة الفعاليات المقدسية، واعتقال الوزير الهدمي، هو ذروة هذه الهجمة التي تستهدف المدينة المقدسة.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الوزير يعمل بصمت ودأب ومثابرة في ملاحقة الجرائم الإسرائيلية في مدينة المقدس، ويساعد المواطنين عبر الوزارة التي يتولى إدارتها، وهذا النشاط يشكل للإسرائيليين خطاً أحمر لا يسمحون للمسؤولين الفلسطينيين بممارسة أي عمل من شأنه أن يخفف المعاناة الفلسطينية.



وشدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، على أن هذا الفعل مُدان، و"نطالب السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الهدمي".



وقال ملحم: "عندما قدم ترامب القدس هدية لإسرائيل كعاصمة، هم يحاولون تطبيق هذه المنحة على الأرض، ويحاولون تطبيق المنحة التي لا يمكن لها أن تحدث على الأرض، وصحيح وقع ترامب على الأوراق باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ولكن العاصمة في قلوب الفلسطينيين، وفي عقولهم، وفي نفوسهم المطمئنة بحتمية انتصار الحق على الباطل.



وأضاف: "القرارات الأمريكية ومحاولة التطبيق الإسرائيلية لا تجد حقيقة مهما كان، وهم يحاولون وقف أية نشاطات للوزارة وأي نشاطات للمواطنين المقدسيين، باعتبار ذلك يندرج في إطار ممارسة السيادة الفلسطينية".