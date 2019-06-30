لقاء بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية بمنطقة حدودية بين الكوريتين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي- إن، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين شطري شبه الجزيرة.



وقال مون: "إن زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيتصافحان من أجل السلام في بانمونجوم، رمز الانقسام"، مشيراً إلى بلدة حدودية بين الكوريتين. وأكد ترامب بدوره أنه "يتطلع" إلى اللقاء"، بحسب ما جاء على موقع (i24news).



ترامب يقول إن كيم "راغب جداً" بلقائه



وأكد دونالد ترامب اليوم الأحد، أنّ كيم جونغ أون "يرغب كثيرًا" بعقد اجتماع معه، وذلك بعدما كان الرئيس الأميركي قد وجّه بوقت سابق دعوةً الى الزعيم الكوري الشمالي للمجيء للقائه على الحدود بين الكوريتين.



وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في سيول أمام رجال أعمال: "سنرى. إنه راغب بذلك كثيراً"، مضيفاً: "أعتقد أن الكوريين الشماليين راغبون بإجراء لقاء".



ويأتي هذا التطوّر المفاجئ، بعد مرور أربعة أشهر على قمة هانوي بين ترامب وكيم، التي باءت بالفشل لعدم إحراز أي تقدم في ملف نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية، ومنذ ذاك الوقت، تراوح المفاوضات بين البلدين مكانها.



وهبطت طائرة الرئيس الأميركي السبت في قاعدة أوسان الجوية في جنوب سيول، حيث سيكون اللقاء الثالث بين الرجلين بعد قمّتي سنغافورة في حزيران/ يونيو 2017 وهانوي في شباط/ فبراير 2019.



وكان الرئيس الأميركي ترامب، قد كتب على تويتر: "أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله على الحدود/ المنطقة المنزوعة السلاح لأصافحه وأقول له مرحباً!".



وأكد ترامب أن كيم يتابع حسابه على موقع (تويتر) وأنه تواصل معه "بسرعة" بعد اقتراحه العفوي.



واعتبرت كوريا الشمالية، أن العرض "مثير للاهتمام جداً"، غير أنها أكدت موافقة الزعيم الكوري الشمالي على عقد اللقاء الارتجالي بين الاثنين في المنطقة الحدودية بين الكوريتين.