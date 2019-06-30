شؤون فلسطينية

يديعوت: قد يتوقف إدخال الوقود وتُقلص مساحة الصيد بغزة في أي وقت

يديعوت: قد يتوقف إدخال الوقود وتُقلص مساحة الصيد بغزة في أي وقت
رام الله - دنيا الوطن
أكد وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، سيعيد فرض العقوبات على حركة حماس، في حال عدم عودة الهدوء بمنطقة غلاف غزة، المُحاذية للقطاع.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "سيتم وقف إدخال الوقود لغزة، وتقليص الكهرباء، ومساحة الصيد في البحر، حال لم تتوقف البالونات الحارقة"، مبينة أن ذلك قد يحدث في أي وقت. 

وأضافت الصحيفة، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد للخيار العسكري بقطاع غزة"، بحسب ما نقل موقع (عكا).

إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه ورغم التفاهمات الجديدة مع حماس، اندلع أمس حريقان بغلاف غزة، نتيجة سقوط بالونات حارقة، أطلقت من القطاع.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت أمس الأحد: إن الاحتلال الإسرائيلي، بدأ عمليًا بالالتزام بما تم التفاهم عليه، بعد أن تلكأ وتنصل من التفاهمات خلال الأسابيع الماضية.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع لـ"دنيا الوطن": إن التفاهمات عادت لطورها الطبيعي من جديد، خلال الساعات الماضية، بُذلت جهود مصرية وأممية، أفضت في النهاية إلى أن يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات.

وأضاف القانوع، أن البالونات الحارقة التي كانت توجه نحو مستوطنات غلاف غزة، توقفت، ولم يتم إرسال أي بالون خلال الساعات الماضية.

وكانت الأسابيع الماضية، شهدت، حرائق بالجملة بمناطق غلاف غزة، نتيجة تلك البالونات التي حرقت عشرات الدونمات شرقي السياج الفاصل للقطاع.

يشار إلى أن رؤساء المجالس الاستيطانية بغلاف غزة، يدرسون إمكانية التوجه للأمم المتحدة، لتقديم شوى ضد حماس، على استمرار إطلاق البالونات المتفجرة والحارقة من غزة.

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