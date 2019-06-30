عاجل

  • الفتياني: ندين اعتقال وزير القدس فادي الهدمي وكل الاعتقالات التي تستهدف رموز شعبنا بالقدس

  • الحكومة: اعتقال الهدمي هو ذورة الهجمة التي تستهدف المدينة المقدسة

  • الإذاعة الرسمية: قوات الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي وتحوله إلى مركز تحقيق

عربي

طائرات إضافية من الشبح الأمريكية تستعد للتوجه إلى قطر

طائرات إضافية من الشبح الأمريكية تستعد للتوجه إلى قطر
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (تيك ديبكا) الاستخباري، عن استعداد الولايات الأمريكية لإرسال قوات إضافية إلى الخليج العربي في ظل التوتر الحاصل بسبب العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران.

وأفاد الموقع، أن أمريكا جهزت سرباً جديداً من طائرات الشبح (F-22 A)، سترسلها إلى قاعدة القوات الجوية الأمريكية في قطر لتلتحق بعدد آخر هبط سابقاً في القاعدة الأمريكية، وصل إلى 12 طائرة على أقل تقدير.

 مصادر عسكرية قالت لموقع (تيك ديبكا): "إن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها سلاح الجو الأمريكي طائرة (F-22A) المتطورة في الخليج العربي، حيث تخشى الولايات المتحدة من حدوث تصعيد عسكري في المنطقة.

أخبار ذات صلة

نجل السبسي: والدي لم يعد في خطر ويمكنه الخروج من المستشفى قريباً

نجل السبسي: والدي لم يعد في خطر ويمكنه الخروج من المستشفى قريباً

&#34;العسكري&#34; السوداني يحمّل قوى الحرية والتغيير تبعات ما ستسفر عنه مسيرات الأحد

"العسكري" السوداني يحمّل قوى الحرية والتغيير تبعات ما ستسفر عنه مسيرات الأحد

وسائل إعلام تونسية: أحد منفذي هجومي الخميس كان عضواً في (أنصار الشريعة)

وسائل إعلام تونسية: أحد منفذي هجومي الخميس كان عضواً في (أنصار الشريعة)

شاهد: (شابات شالوم) اليهودية داخل الحرم المكي

شاهد: (شابات شالوم) اليهودية داخل الحرم المكي

ولي العهد المغربي يُدشن أكبر ميناء في البحر المتوسط وأفريقيا

ولي العهد المغربي يُدشن أكبر ميناء في البحر المتوسط وأفريقيا

حزب الله العراقي يتبنى اقتحام السفارة البحرينية

حزب الله العراقي يتبنى اقتحام السفارة البحرينية

أردوغان يوجه طلباً لولي العهد السعودي بشأن قضية خاشقجي

أردوغان يوجه طلباً لولي العهد السعودي بشأن قضية خاشقجي

بوتين للسيسي: نسعى لدفع العلاقات بين روسيا ومصر إلى مستوى جديد

بوتين للسيسي: نسعى لدفع العلاقات بين روسيا ومصر إلى مستوى جديد

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال خمسة مواطنين

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال خمسة مواطنين

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة الفلسطينية باعتبارها جسراً للتواصل

أبو هولي: الرئيس يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة الفلسطينية باعتبارها جسراً للتواصل

بالصور: كتائب المقاومة الوطنية وسرايا القدس تواصلان حراسة الثغور الشرقية لمدينة غزة

بالصور: كتائب المقاومة الوطنية وسرايا القدس تواصلان حراسة الثغور الشرقية لمدينة غزة

بيان صادر عن &#34;النيابة العامة&#34; بغزة حول استشهاد الشرطي الحساسنة

بيان صادر عن "النيابة العامة" بغزة حول استشهاد الشرطي الحساسنة

عشراوي تُدين الحملة الإرهابية الإسرائيلية المستمرة على القدس وتطالب بتوفير الحماية لشعبنا

عشراوي تُدين الحملة الإرهابية الإسرائيلية المستمرة على القدس وتطالب بتوفير الحماية لشعبنا

صحيفة تكشف خيارات إسرائيل حال عدم استمرار الهدوء بمناطق &#34;غلاف غزة&#34;

صحيفة تكشف خيارات إسرائيل حال عدم استمرار الهدوء بمناطق "غلاف غزة"

غنيم يترأس اجتماع الدورة 11 للمجلس الوزاري العربي للمياه

غنيم يترأس اجتماع الدورة 11 للمجلس الوزاري العربي للمياه

بسبب البالونات الحارقة..سكان &#34;غلاف غزة&#34; يستعدون للتوجه للأمم المتحدة بشكوى ضد حماس

بسبب البالونات الحارقة..سكان "غلاف غزة" يستعدون للتوجه للأمم المتحدة بشكوى ضد حماس

منوعات

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

زوج سارة الودعاني يضعها في موقف محرج بسبب وزنها الزائد

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها: قد أموت

بعد عام على تهمة &#34;إثارة الغرائز&#34;.. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

بعد عام على تهمة "إثارة الغرائز".. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

أول مشاهد من زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها

أول مشاهد من زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها

أفيخاي أدرعي يُغازل عمرو دياب ويدعوه للغناء مع إسرائيلية

أفيخاي أدرعي يُغازل عمرو دياب ويدعوه للغناء مع إسرائيلية

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

بدون فلتر.. نادين نسيب تصدم جمهورها ببشرتها الحقيقية

بدون فلتر.. نادين نسيب تصدم جمهورها ببشرتها الحقيقية

شاهد: صور صدمت الجمهور لنجوم هوليوود قبل وبعد &#34;الكرش&#34;

شاهد: صور صدمت الجمهور لنجوم هوليوود قبل وبعد "الكرش"

العثور على الآلة التي كان يستعملها مايكل جاكسون لإطالة عمره

العثور على الآلة التي كان يستعملها مايكل جاكسون لإطالة عمره

&#34;أم الكويتيين&#34;.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

"أم الكويتيين".. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

عربي

طائرات إضافية من الشبح الأمريكية تستعد للتوجه إلى قطر

طائرات إضافية من الشبح الأمريكية تستعد للتوجه إلى قطر

نجل السبسي: والدي لم يعد في خطر ويمكنه الخروج من المستشفى قريباً

نجل السبسي: والدي لم يعد في خطر ويمكنه الخروج من المستشفى قريباً

&#34;العسكري&#34; السوداني يحمّل قوى الحرية والتغيير تبعات ما ستسفر عنه مسيرات الأحد

"العسكري" السوداني يحمّل قوى الحرية والتغيير تبعات ما ستسفر عنه مسيرات الأحد

وسائل إعلام تونسية: أحد منفذي هجومي الخميس كان عضواً في (أنصار الشريعة)

وسائل إعلام تونسية: أحد منفذي هجومي الخميس كان عضواً في (أنصار الشريعة)