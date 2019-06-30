طائرات إضافية من الشبح الأمريكية تستعد للتوجه إلى قطر

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (تيك ديبكا) الاستخباري، عن استعداد الولايات الأمريكية لإرسال قوات إضافية إلى الخليج العربي في ظل التوتر الحاصل بسبب العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران.



وأفاد الموقع، أن أمريكا جهزت سرباً جديداً من طائرات الشبح (F-22 A)، سترسلها إلى قاعدة القوات الجوية الأمريكية في قطر لتلتحق بعدد آخر هبط سابقاً في القاعدة الأمريكية، وصل إلى 12 طائرة على أقل تقدير.



مصادر عسكرية قالت لموقع (تيك ديبكا): "إن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها سلاح الجو الأمريكي طائرة (F-22A) المتطورة في الخليج العربي، حيث تخشى الولايات المتحدة من حدوث تصعيد عسكري في المنطقة.