أزرق أبيض: نتنياهو غير قادر على استعادة الردع أمام حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن تحالف (أزرق وأبيض) رام بن باراك: إن نتنياهو أثبت عدم قدرته على استعادة الردع الإسرائيلي أمام حركة حماس، مبيناً أن رئيس التحالف بيني غانتس لن يسمح بهذا الخزي.



وأشار بن باراك، خلال لقاء ثقافي وفق ما ذكر موقع (مفزاك لايف) اليوم الأحد، إلى أن نتنياهو يهتم فقط بنفسه، ولا يعمل لصالح الإسرائيليين.



وأضاف: "سكان الجنوب يعانون من واقع صعب وانعدام أمن مستمر، وانتقادي موجه إلى الحكومة، أنه لا يمكن منح حماس القدرة على تحديد ما إذا كنا سندخل في جولة أخرى أو هدوء، يجب استعادة الردع، ونتنياهو أثبت أنه لا يستطيع فعل شيء".