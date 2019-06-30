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حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال خمسة مواطنين

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال خمسة مواطنين
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وكانت قوات وشرطة الاحتلال الخاصة، اليوم السبت، واصلت حملتها لبلدة العيسوية وسط القدس، وسط حصار عسكري مشدد تفرضه عليها لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء اليوم الشابين أسعد داري، وعبد أبو صايمة من سيارة يستقلانها عند المدخل الشرقي للبلدة.

وشملت حملة الاحتلال تكسير وتحطيم عدد من مركبات المواطنين، وتحرير مخالفات مالية في إطار عقوبات جماعية تفرضها على السكان.

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