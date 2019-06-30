الطقس: أجواء صيفية في النهار وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 29-19 28-18 بيت لحم 29-19 29-19 28-18 رام الله والبيرة 28-18 28-18 27-17 طولكرم 31-24 31-22 31-22 نابلس 31-20 31-20 30-19 قلقيلية 31-24 31-22 31-22 جنين 34-21 34-21 33-20 سلفيت 29-19 29-19 28-18 طوباس 34-21 34-21 33-20 روابي 30-20 30-20 29-19 الخليل 28-18 28-18 27-17 غزه 30-24 30-23 30-23 أريحا 39-24 39-24 38-23 خانيونس 30-24 30-23 30-23 الأغوار الشمالية 37-22 37-22 36-21 رفح 31-24 31-22 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: