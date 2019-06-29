بيان صادر عن "النيابة العامة" بغزة حول استشهاد الشرطي الحساسنة



وأكدت النيابة العامة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحرص على استكمال وانجاز التحقيقات في الواقعة المشار اليها بسرعة وكفاءة، وتقديم العابثين بأمن وسلامة المجتمع الفلسطيني إلى قبضة العدالة.



وتقدم النيابة العامة واجب الشكر والثناء والتحية لرجال الشرطة الفلسطينية وكافة مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان لتحقيق الأمن والحفاظ علي سيادة القانون والسكينة والطمأنينة العامة.



كما دعت بالرحمة والقبول للشهيد الشرطي مساعد أول/حسان محمد الحساسنة، الذي ما عرف عنه زملاؤه في النيابة العامة سوى الأمانة والهمة والنشاط الدؤوب والأخلاق الراقية، راجين لذويه الصبر والسلوان.



رام الله - دنيا الوطنتلقت النيابة العامة بغزة فجر هذا اليوم بحزن عميق نبأ استشهاد الشرطي/حسان محمد الحساسنة، أحد مأموري الضبط القضائي العاملين في مركز شرطة الشاطئ، أثناء تأدية واجبه الوطني والمجتمعي في تطويق مشاجرة بين أفراد احدى العائلات فيمنطقة غرب غزة؛ وقد باشرت النيابة العامة التحقيق منذ اللحظة الأولى للواقعة.