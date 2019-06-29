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نجل السبسي: والدي لم يعد في خطر ويمكنه الخروج من المستشفى قريباً

نجل السبسي: والدي لم يعد في خطر ويمكنه الخروج من المستشفى قريباً
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم السبت، أن والده الذي تعرض يوم الخميس، لوعكة صحية حادة "لم يعد في خطر" ويمكن أن يُغادر المستشفى قريبا.

وقال حافظ السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب (نداء تونس) الذي أسسه والده: إن "الرئيس بات أفضل حالاً، لم يعد في خطر، ونأمل بأن يغادر المستشفى يوم الاثنين أو الثلاثاء"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت الخميس، أن قائد السبسي (92 عاماً) تعرض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس، مخاوف من حصول فراغ دستوري، خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.

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