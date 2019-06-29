شؤون فلسطينية

عشراوي تُدين الحملة الإرهابية الإسرائيلية المستمرة على القدس وتطالب بتوفير الحماية لشعبنا

عشراوي تُدين الحملة الإرهابية الإسرائيلية المستمرة على القدس وتطالب بتوفير الحماية لشعبنا
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، "الحملة الإرهابية المستمرة على القدس والمقدسيين، وبخاصة الهجوم العنيف والمستمر على العيساوية، من قبل قوات الاحتلال منذ أيام، والذي أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من أبناء البلدة وقتل الشاب محمد عبيد بدم بارد". 

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن احتجاز قوات الاحتلال لجثمان الشهيد، هو عمل إجرامي ومجرد من الإنسانية، وهو جريمة مدانة أخلاقياً وقانونياً وسياسياً". 

واختتمت عشراوي: "هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة ضد القدس، دليل إضافي على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يواجه هذا العدوان وحده، وفي ظل استقواء إسرائيل بالإدارة الأمريكية الحالية، التي توفر لقوة الاحتلال، الحماية السياسية، والدعم المطلق في ارتكاب جرائمها النكراء".

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