صحيفة تكشف خيارات إسرائيل حال عدم استمرار الهدوء بمناطق "غلاف غزة"

حكومة بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة إسرائيلية: إن حكومة رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، ستعيد العقوبات ضد حركة حماس، في حال لم يستمر الهدوء في مناطق غلاف غزة.



ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مصدر سياسي وصفته "رفيع المستوى"، أنه إذا لم يستمر الهدوء الحالي في غلاف غزة، فإن إسرائيل تنظر بجدية في "الخيار العسكري"، على حد زعمه.



وأضاف: أن إسرائيل ستعيد العقوبات ضد حماس، والتي تشمل خفض إمدادات الوقود والكهرباء.



وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الليلة، بوساطة من الأمم المتحدة، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات "غلاف غزة".



وبحسب الإذاعة، فإن النقاط الرئيسية التي تتعلق باتفاق الهدنة، تشمل على أن تتوقف حركة حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، وتسيطر على المتظاهرين على طول السياج الحدود، في المقابل تجدد إسرائيل دخول الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، وتوسع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً، وتعيد 60 قارباً تمت مصادرتها من صيادي قطاع غزة على مر السنين.