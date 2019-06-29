غنيم يترأس اجتماع الدورة 11 للمجلس الوزاري العربي للمياه





كما دعا إلى بذل كافة الجهود الممكنة، وبناء الشراكة مع دول الجوار ضمن اتفاقيات مبنية على القوانين والمعهدات الدولية، فضلاً عن العمل على توفير مصادر مائية إضافية كتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة.



وشدد غنيم في كلمته على ضرورة رفع الوعي بقضايا المياه، وتشجيع البحث العلمي والأفكار الجديدة لمواجهة التحديات، بما يشمل التخطيط السليم لتحقيق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصاً الهدف السادس المتعلق بالمياه، وبما يلبي احتياجات الحاضر والأجيال المقبلة.





كما شدد على أهمية دعم شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال، والتي تم تأسيسها خلال هذه الدورة المنعقدة للمجلس،

ذلك لتفعيل عملها في الدفاع عن الحقوق المائية العربية أمام أطماع الاحتلال.



واستعرض م. غنيم حجم التحديات التي تواجه القطاع المائي الفلسطيني، نتيجة السياسات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة الإسراع في تحوبل الالتزامات المالية لبرنامج محطة التحلية المركزية.

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم أعمال الدورة 11 للمجلس الوزاري العربي للمياه، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عدد من وزراء المياه، ورؤساء الوفود العربية، وممثلين عن المنظمات العربية والمنظمات الشريكة للمجلس.وألقى غنيم خلال ترؤسه الاجتماع، كلمة بدأها بالتقدم بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على جهودهم المقدرة في رئاسة الدورة السابقة، كما ثمن دور الأمانة العامة، وجهود المنظمات العربية الشريكة في تنفيذ قرارات المجلس، وبما يخدم أهدافه.وأكد غنيم على ضرورة التحرك الجدي والمسؤول لتحقيق الأمن المائي للدول العربية جمعاء، خاصة في ظل الواقع الجيوسياسي الذي تعيشه المنطقة العربية الواقعة ضمن إقليم جاف وشبه الجاف تنبع ما نسبته أكثر من 60% من موارده المائية من خارج حدوده، يوازيها الأطماع الإسرائيلية غير المتناهية في المياه العربية.وأردف غنيم: أنه لابد من تبني نهج التكامل العربي، لمواحهة هذا الواقع، وما يوازيه من قضايا شح المياه مع ارتفاع وتيرة الطلب نتيجة التضخم السكاني، وازدياد متطلبات التنمية والتغيرات المناخية، إضافة إلى صعوبة تأمين الطاقة اللازمة، وصعوبة تأمين التمويل اللازم للبنى التحتية وإدارة وتطوير المصادر المائية في العديد من الدول.