بسبب البالونات الحارقة..سكان "غلاف غزة" يستعدون للتوجه للأمم المتحدة بشكوى ضد حماس

يستعد سكان مناطق "غلاف غزة" للتوجه إلى الأمم المتحدة بهدف تقديم شكوى ضد حركة حماس، احتجاجاً على إطلاق البالونات الحارقة.



ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن سكان "غلاف غزة" يستعدون للتوجه إلى الأمم المتحدة، بشكوى ضد حماس، احتجاجًا على البالونات المفخخة التي يتم إطلاقها نحو إسرائيل.





وتزامناً مع بدء مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من آذار/ مارس من العام الماضي، بدأ شبان فلسطينيون بإطلاق بالونات حارقة صوب مناطق "غلاف غزة" وذلك للضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بتفاهمات التهدئة بين فصائل المقاومة.



وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس الليلة، بوساطة من الأمم المتحدة، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات "غلاف غزة".



وبحسب الإذاعة، فإن النقاط الرئيسية التي تتعلق باتفاق الهدنة، تشمل على أن تتوقف حركة حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، وتسيطر على المتظاهرين على طول السياج الحدود، في المقابل تجدد إسرائيل دخول الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، وتوسع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً، وتعيد 60 قارباً تمت مصادرتها من صيادي قطاع غزة على مر السنين.

رام الله - دنيا الوطن