بيان "مهم" من بلدية خانيونس حول استخدام مكبرات الصوت
رام الله - دنيا الوطن
قررت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم السبت، منع استخدام مكبرات الصوت للباعة المتجولين.
قررت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم السبت، منع استخدام مكبرات الصوت للباعة المتجولين.
ويشمل المنع كلاً من أصحاب المحلات وسائقي عربات الكارو والتكاتك، وفق بيان نشر على حساب البلدية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وسيسري القرار اعتباراً من العاشر من تموز/يوليو المقبل، وسيعرض بعدها البائع للمسائلة القانونية و"مصادرة معداته".
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