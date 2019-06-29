بيان "مهم" من بلدية خانيونس حول استخدام مكبرات الصوت





وسيسري القرار اعتباراً من العاشر من تموز/يوليو المقبل، وسيعرض بعدها البائع للمسائلة القانونية و"مصادرة معداته".

ويشمل المنع كلاً من أصحاب المحلات وسائقي عربات الكارو والتكاتك، وفق بيان نشر على حساب البلدية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).