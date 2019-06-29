إيران ستتخطى قريباً الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها بالاتفاق النووي

قالت إيران: إنها ستتخطى قريباً الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.





يأتي ذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق في تلبية مطالب طهران الخاصة بحمايتها من العقوبات الأمريكية.



وكان مبعوث إيران للاجتماع الذي ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم في عام 2015 قال يوم الجمعة: إن البلدان الأوروبية لم تقدم سوى القليل لإقناع طهران بالتراجع عن خططها الهادفة لتجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق.



ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية شبه الرسمية، عن مصدر مطلع قوله إنه "نظرا لأن اجتماع اللجنة في فيينا لم يلب مطالب إيران العادلة...فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق وسيتم قريبا تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوجرام"، كما ذكرت وكالة (رويترز) للأنباء.