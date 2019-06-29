دولي

مطار (نيوآرك ليبرتي) الأميركي يوقف عمليات الوصول والمغادرة بسبب "حالة طوارئ"

مطار (نيوآرك ليبرتي) الأميركي يوقف عمليات الوصول والمغادرة بسبب "حالة طوارئ"
مطار نيوارك ليبرتي
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون: إن مطار نيوارك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرزي الأمريكية أوقف رحلات الوصول والمغادرة لفترة وجيزة يوم السبت بسبب حالة طوارئ.

وقالت وسائل إعلام في الولاية: إن إطار طائرة انفجر أثناء هبوطها، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأعلن المطار في تغريدة على (تويتر) استئناف عملياته وأن على الركاب توقع تأخر في رحلاتهم، دون أن يشير إلى طبيعة حالة الطوارئ.

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