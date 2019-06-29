أبو مرزوق: مصر قدمت لحركة فتح ورقة شملت عدة قضايا تتعلق بالمصالحة

اتفاق 2017 المصالحة الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن الأشقاء في مصر قدّموا "على ما أعلم" لحركة فتح ورقة فيها عدة قضايا تتعلق بالمصالحة الفلسطينية.



وأضاف في تصريحات لـ (المركز الفلسطيني للإعلام): أن فتح "استجابت بنعم ولكن، وبكل الأحوال لم تعرض علينا بعد ولم نبدِ بها رأيًا، مشدداً على أن حركة حماس مع أي جهود لصالح المصالحة الفلسطينية شريطة أن تكون مبنية على الشراكة الوطنية دون استثناء أحد من تحمل تبعات الهم الفلسطيني، وعلى النهوض بمنظمة التحرير لتصبح جامعة للكل الفلسطيني.



وقال أبو مرزوق: إنه يجب أن تتولى حكومة وحدة وطنية من كل الفرقاء الفلسطينيين المرحلة القادمة لكي تحمل العبء خصوصًا و"أننا أمام مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية تجري بصور مختلفة".



وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد أكد في تصريحات سابقة له، أن هناك تطورات مهمة وإيجابية في ملف المصالحة، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.