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"العسكري" السوداني يحمّل قوى الحرية والتغيير تبعات ما ستسفر عنه مسيرات الأحد

"العسكري" السوداني يحمّل قوى الحرية والتغيير تبعات ما ستسفر عنه مسيرات الأحد
مظاهرات في السودان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حمّل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير "المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في المسيرة" المقررة غداً الأحد.

وقال المجلس اليوم السبت: إن "أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس"، تتحمل مسؤوليته قوى إعلان الحرية والتغيير، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكد المجلس أن "انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب وحرص المجلس العسكري الانتقالي الكامل على الوصول إلى حل وفاقي مع قوي الحرية والتغيير، من أجل الخروج ببلادنا من واقعها إلى واقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية".

وأعلنت "قوى الحرية والتغيير" عن مسيرة يوم غد الأحد، أطلق عليها اسم "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، وذلك في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري.

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