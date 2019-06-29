بشرط الحبس المنزلي.. قوات الاحتلال تفرج عن ناشط مقدسي

جنود الاحتلال في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عن الناشط المقدسي محمد الشلبي، بشرط الحبس المنزلي لمدة يومين.



وكان الاحتلال اعتقل الشلبي يوم أمس من منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).