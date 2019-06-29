شؤون فلسطينية

مجدلاني: تصريحات ترامب وغرينبلات استخفاف بالشرعية الدولية وتهدف لإطالة أمد الاحتلال

مجدلاني: تصريحات ترامب وغرينبلات استخفاف بالشرعية الدولية وتهدف لإطالة أمد الاحتلال
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومبعوثه جيسون غرينبلات بمثابة استخفاف بقرارات الشرعية الدولية واستبدالها بقوانين الأمريكية الهادفة لإطالة أمد الاحتلال.

وقال ترامب إن بلاه ستعيد الدعم المالي إلى الفلسطينيين في حال التوصل إلى صفقة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن قطع المساعدات كان لإجبار الفلسطينيين على العودة للمفاوضات، كما قال غرينبلات، أمام المؤتمر السنوي لصحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية إنه يجب استبدال اصطلاح المستوطنات بمدن أو أحياء سكنية تمهيداً للتعايش.

وتابع د. مجدلاني: "لا نعرف عن أية مفاوضات يتحدث ترامب، في الوقت الذي رفض إدانة الاستيطان، ونقل سفارته إلى القدس، وقطع المساعدات عن وكالة الغوث التي تعتبر الشاهد الحي على قضية اللاجئين، ووقف المساعدات الإنسانية عن المستشفيات، ومشاركة الاحتلال في فرض الحصار المالي، وسياسية العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: في ذات الوقت يشارك مبعوث ترامب دولة الاحتلال بالاستيطان ليستبدله بما يسميه مدن وأحياء، وكافة الشواهد تؤكد أنها مستوطنات قائمة على أراضي الدولة الفلسطينية، وأنها وفق القاون الدولي أراضٍ محتلة وليست كما يزعم بأنها أراضي متنازع عليها، فما زالت إدارة ترامب تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق صفقة عقارية.

وأوضح د. مجدلاني: أن انتهاء مهزلة "ورشة البحرين" دون نتائج وحضور دولي ، وقبلها فشل مؤتمر البيت الأبيض و(وارسو)  تؤكد على أن القضية الفلسطينية ليست استثماراً مالياً، بل قضية وطنية سياسية، الطريق نحوها يمر بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

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