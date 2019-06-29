شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم "العيسوية" ويشرع بحملة تنكيل جديدة بحق المواطنين

الاحتلال يقتحم "العيسوية" ويشرع بحملة تنكيل جديدة بحق المواطنين
اعتقالات العيسوية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بلدة "العيسوية"، وشرعت بحملة تنكيل جديدة بحق المواطنين، وفق ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت (وفا): إن قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عصر اليوم السبت، بلدة العيسوية وسط القدس، وشرعت بتنفيذ حملة تنكيل جديدة بحق السكان، وسط أجواء متوترة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 19 مواطناً من العيسوية، بعد مواجهات عنيفة وغير مسبوقة شهدتها البلدة مساء أمس أصيب خلالها أكثر من 50 مواطناً بإصابات متفاوتة.

ويأتي التوتر في البلدة عقب استشهاد الشاب محمد سمير عبيد شهيدا برصاص الاحتلال في البلدة مساء أول من أمس، عقب قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية للأهالي ضد الاقتحامات اليومية للبلدة والتنكيل بالسكان.

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