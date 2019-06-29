وسائل إعلام تونسية: أحد منفذي هجومي الخميس كان عضواً في (أنصار الشريعة)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام تونسية اليوم السبت: إن أحد منفذي الهجومين الإرهابيين في العاصمة الخميس الماضي، كان عضواً في تنظيم (أنصار الشريعة) التابع لـ"تنظيم القاعدة" منذ 2011، قبل انضمامه لتنظيم الدولة.



وقُتل رجل أمن وأصيب عدد آخر، في هجومين إرهابييْن وقعا في العاصمة التونسية، قبل وقت قليل من نقل الرئيس الباجي قائد السبسي إلى المستشفى بعد تعرضه لتدهور حاد في صحته.