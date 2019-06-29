الخارجية: الصمت على ما تتعرض له العيسوية جريمة يحاسب عليها القانون الدولي





وتابعت: "هذا ما تشهده قرية العيسوية بشكل دائم عامة، وعلى مدار اليومين الأخيرين بشكل خاص، في استهداف واضح للعيساوية من اقتحامات يومية وعقوبات جماعية وإساءات وتضييقات وتنكيل واعتقالات وقتل وتعطيل لحياة المواطنين المقدسيين، حالة من الحصار المستمر والقمع بشتى الوسائل والأساليب تتعرض لها العيسوية، في صورة بشعة وقاتمة من صور العقاب الجماعي، ادت إلى سقوط الشهداء والجرحى والمعاناة الكبيرة للمواطنين، ذلك بهدف الضغط على مواطنيها لتطويعهم وإخضاعهم لتهجيرهم بالقوة، كتجسيد صارخ لعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي المتواصلة ضد المواطنين المقدسيين.





يذكر أن قرية العيسوية محاصرة من جميع الاتجاهات بالاستيطان، ويمنع سكانها من التوسع العمراني على أراضيهم.



وأدانت الوزارة بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة وعدوانها المتواصل ضد القدس عامة والعيسوية خاصة، وتعتبرها فصلا متواصلا من نظام الفصل العنصري الذي تسعى سلطات الاحتلال

إلى تكريسه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجزءاً لا يتجزأ من مخططاتها الهادفة إلى تفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الاصليين.





وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد وأسفها لصمت المجتمع الدولي على عمليات التطهير العرقي الجارية في العيسوية، وترى الوزارة أن التبني الامريكي للاحتلال وسياساته وجرائمه، وتخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه عن توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتخلي المؤسسات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة عن تحمل مسؤولياتها بات يشكل مظلة للاحتلال للتمادي في تعميق عملياته العقابية والتنكيليه لاحياء القدس وبالعيسوية.





وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا الصمت يعتبر تواطؤاً وجريمة بحد ذاتها.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت: إن الصمت على ما تتعرض له بلدة العيسوية في مدينة القدس، جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.وأضافت في بيان لها: "تتزامن عمليات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتتسارع كما يحدث حالياً في بلدة سلوان والمناطق المحاذية للمسجد الأقصى المبارك مع حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الوطني والإنساني للفلسطينيين في المدينة المقدسة وأحيائها وقراها وبلداتها ومحيطها".