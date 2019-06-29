جراء "انفجار غامض".. إصابة مواطن بحروق وجروح بليغة بمنزل شرق غزة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن بحروق وجروح بليغة جراء "انفجار غامض" وقع اليوم السبت، بمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأفادت مصادر محلية بأن المصاب نقل إلى قسم الحروق في مجمع الشفاء الطبي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).