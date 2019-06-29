إضافة للجمعة.. "التعليم" بغزة تكشف حقيقة إقرار الإجازة يوم السبت في المدارس





وقال المتحدث باسم الوزارة، معتصم الميناوي، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن "كل ما يشاع حول إقرار إجازة السبت غير صحيح ولا زال الأمر قيد الدراسة".





يشار إلى أن المدارس الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية تنتظم بالدوام المدرسي كل أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.





رام الله - دنيا الوطننفت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت، حقيقة ما يشاع حول قرار باعتماد إجازة يوم السبت للمدارس الحكومية، إضافة إلى يوم الجمعة.