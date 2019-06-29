ظريف: إيران ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف يوم السبت إن بلاده ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية.
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف يوم السبت إن بلاده ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية.
وكتب ظريف في تغريدة على (تويتر) في ذكرى الهجوم الكيماوي العراقي عام 1987 على سردشت "صمدنا حينذاك وسنصمد الآن... لن ننسى أبدا أن العالم الغربي دعم وسلح صدام... ولم يشجب مجلس الأمن قط إطلاقه الغاز على شعبنا"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
ودارت الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، عندما شنت قوات الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين هجوماً كيماوياً على إحدى المدن الإيرانية.
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