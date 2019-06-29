عريقات لـ"ترامب": فلسطين ترفض وسوف تستمر فى رفض قراراتك

ردّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على تصريحاتٍ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عملية السلام والمساعدات الأمريكية للفلسطينيين.



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لم يعجبك الرد الفلسطيني على قراراتك بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتدمير (أونروا)، والجولان تحت السيادة الإسرائيلية".



وتابع عريقات: "تعتقد أن علينا كعرب أن نعلن عن امتناننا لهذه القرارات المدمرة وغير العادلة ؟؟ فلسطين ترفض وسوف تستمر فى رفض هذه القرارات".



وكان ترامب، أشار إلى أن بلاده ستعيد الدعم المالي للفلسطينيين في حال التوصل إلى صفقة، تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متابعاً: "كنا ندفع للفلسطينيين 550 مليون دولار سنوياً، وقمت بإيقاف هذا التمويل، لأنه قبل عام سمعتهم يقولون أشياء سيئة".



وأضاف: "الفلسطينيون يرغبون في إبرام اتفاق وأتفهم موقفهم ووضعهم"، مشيراً إلى أن بلاده قطعت المساعدات عنهم لإجبارهم على العودة إلى المفاوضات، وأن علاقته ليست جيدة مع بعض القادة الفلسطينيين، على عكس ما يجري مع القادة الإسرائيليين.



رام الله - دنيا الوطن