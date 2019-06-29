شاهد: (شابات شالوم) اليهودية داخل الحرم المكي

و(شابات شالوم) تستخدم للتعبير عن التمنيات الطيبة في السبت اليهودي أو قبله، لأن يوم السبت لدى اليهود كيوم الجمعة عند المسلمين.







الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم، وحولها يطوفون أثناء أداء فريضة الحج، كما أنها أول بيت يوضع في الأرض وفق المُعتقد الإسلامي، ولا يمكن ذكر المسجد الحرام دون ذكر الكعبة، إذ يبدأ تاريخ المسجد بتاريخ بناء الكعبة المشرفة.





وعقب الموقع على الصور: تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة، وبها هذه التهنئة "يوم سبت مبارك" (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود أو الإسرائيليين من قلب الحرم، هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام.





وعلق (محمد سعود): شبات شالوم من المملكة العربية السعودية، أتمنى أن تقام العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة إسرائيل بالقريب العاجل.



بيما علق ( محمد أحمد) محاولة يائسة للترويج لحميمية المشاعر المتبادلة، ولكنها تصطدم برفض عارم ربما من عدة أجنحة هنا وهناك.



وعلق أخرون بغضب "ما في اخوه ولاسلام بينا وبينكم".. "ما ناجحة الصورة..."أنتم أعداء السلام فكيف تدعون السلام"، "مصمم الفوتوشوب الذي عمل عليها ما زال دون مستوى الهواة... حظاً موفقاً... جرّب مرة أخرى". بيما علق ( محمد أحمد) محاولة يائسة للترويج لحميمية المشاعر المتبادلة، ولكنها تصطدم برفض عارم ربما من عدة أجنحة هنا وهناك.وعلق أخرون بغضب "ما في اخوه ولاسلام بينا وبينكم".. "ما ناجحة الصورة..."أنتم أعداء السلام فكيف تدعون السلام"، "مصمم الفوتوشوب الذي عمل عليها ما زال دون مستوى الهواة... حظاً موفقاً... جرّب مرة أخرى".

وعلق (محمد سعود): شبات شالوم من المملكة العربية السعودية، أتمنى أن تقام العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ودولة إسرائيل بالقريب العاجل.

وتظهر "الكعبة" المشرفة في خلفية الصورة، وهناك بعض الأشخاص يرتدون ملابس الإحرام خلال الطواف حول الكعبة خلال موسم ( الحج ) و(العمرة).