عاجل

  • عريقات لـ"ترامب": فلسطين ترفض وسوف تستمر فى رفض قراراتك

دولي

هايلي: لن يحصل الفلسطينيون على ما يستحقونه حتى يُغير قادتهم من نهجهم

هايلي: لن يحصل الفلسطينيون على ما يستحقونه حتى يُغير قادتهم من نهجهم
رام الله - دنيا الوطن
قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سابقاً، نيكي هيلي، خلال مشاركتها في منتدى (يسرائيل هيوم)، الخاص بالعلاقات الإسرائيلية- الأمريكية، أن مقولتها حين كانت سفيرة بأنها تحتذي الكعب العالي، ليس لأنها تريد قول أي شيء عن الموضة، وإنما لكي تتمكن من ركل ما تراه غير جيد، كانت "الطريقة الوحيدة الناجحة" خلال عملها في الأمم المتحدة.

 وفي هجوم على الأمم المتحدة، زعمت هايلي أنه توجد في الأمم المتحدة "الكثير من الدول المعادية لإسرائيل ولأميركا، والتي تطلب باستمرار المال، ولكنها ترفض دعمنا، فهمت أنه كان من الضروري تغيير هذا بالنسبة للشعب الأمريكي، الذي يدفع ولا يتلقى أي مقابل؛ لذلك كان الخيار الوحيد هو الذهاب إلى هناك وتوضيح ما ندعمه دون أن نعتذر.. كان لا بد من قول الحقيقة".

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان مؤتمر البحرين مجرد هدر للوقت في ضوء رفض الفلسطينيين للخطة السياسية الأمريكية، رغم أنهم لم يروها، قالت هايلي: "العمل من أجل السلام ليس هدرًا للوقت، يجب أن نسعى جاهدين لتحقيق سلام ناجح، وعمل كوشنر وغرينبلات لا يتلخص في بضع عبارات، الخطة مدروسة ومفصلة للغاية، وستحسن حياة الفلسطينيين دون الإضرار بأمن إسرائيل. لقد وضعنا الأساس وإدارة ترامب كانت جريئة في هذه الخطوة. لن نستجدي الفلسطينيين، كي يرجعوا إلى المفاوضات. رفضهم يقول الكثير- وهذا أمر محزن- لأن الفلسطينيين يستحقون أكثر، لكن قادتهم لا يريدون ذلك، لذلك لن يحصل الفلسطينيون أبداً على ما يستحقونه، حتى يغير قادتهم من نهجهم".

وسُئلت هايلي عما إذا كان يجب على إسرائيل فرض السيادة على الضفة الغربية إذا رفض الفلسطينيون التفاوض، فقالت: "يجب أن نرى كيف ستسير الأمور، القرار بشأن القدس كان عرضًا لحقيقة - إنها الحقيقة، بغض النظر عما يقوله الفلسطينيون.. حكومة ترامب أوضحت، أنها لن تنكر الحقيقة بعد الآن، لأن لدينا سفارات في جميع عواصم العالم، فلماذا لا نفعل ذلك في القدس؟ وفيما يتعلق بالجولان، نحن لن نعطي الجولان لبشار الأسد، لذلك هذه هي لحظة الحقيقة للفلسطينيين: هل يريدون الاستمرار كما هو الحال اليوم، أم يريدون رؤية الفرص؟ القرار في أيديهم".

وسُئلت هايلي: لماذا يتم التمييز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة؟، فقالت: "في البداية، لم أكن أعرف ما هو هذا التحيز، ولم أفكر فيه كثيرًا حتى حضرت مناقشة في مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، والتي تركز دائمًا على إسرائيل، وعندما جلست في الحدث الأول، سمعت السفراء يهاجمون إسرائيل مرارًا وتكرارًا، وقررت عدم السماح بذلك مرة أخرى. لقد بدأت الدول العربية تفهم بعد حرب الأيام الستة أنها لن تهزم إسرائيل، لذلك تصرفت ضدها في الأمم المتحدة دبلوماسياً. بسبب نفطهم، ذهبوا إلى كل الدول الصغيرة وهددوها بان عليها التصويت معها. الآن يحترمون إسرائيل. نحن، أمريكا، منحناهم القدرة على الوقوف إلى جانب إسرائيل. أود أن أثني على داني دانون، هذا السفير المذهل لدى الأمم المتحدة".

وقالت في ردها على سؤال حول كيفية محاربة التحيز ضد إسرائيل، إن ذلك يتم من خلال كشف عارهم في كل كذبة، وفي كل مرة يعتقدون أننا لا نراهم، يتعين علينا أن نفعل ذلك بلا كلل، وكلما حرصنا على ذلك كلما عملوا بشكل أقل ضد إسرائيل، من المجدي دائما المحاربة من أجل الحقيقة. الرئيس سيعمل بطريقته الخاصة، وأنا بطريقتي، وفريدمان بطريقته - ليس فقط لأننا نريد مساعدة إسرائيل، ولكن لأن إسرائيل قوية تعني أمريكا قوية. إسرائيل تقوم في حي صعب، وعلينا أن نظهر أن قيم إسرائيل هي القيم المطلوبة في الشرق الأوسط. وحين نقوي إسرائيل فإننا نقوي الجميع"، وفق تعبيرها.

أخبار ذات صلة

ظريف: إيران ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية

ظريف: إيران ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية

أردوغان: يجب محاسبة كافة المسؤولين عن قتل خاشقجي من أعلى الهرم لأسفله

أردوغان: يجب محاسبة كافة المسؤولين عن قتل خاشقجي من أعلى الهرم لأسفله

طهران: الآلية المالية الأوروبية لا تلبي المصالح الإيرانية

طهران: الآلية المالية الأوروبية لا تلبي المصالح الإيرانية

مقتل 15 عاملا جراء انهيار جدار في الهند

مقتل 15 عاملا جراء انهيار جدار في الهند

ترامب يكشف سبب تأجيل (صفقة القرن) وشرطه للدعم المالي للسلطة الفلسطينية

ترامب يكشف سبب تأجيل (صفقة القرن) وشرطه للدعم المالي للسلطة الفلسطينية

الشيوخ الأمريكي يُحبط تشريع يمنع ترامب من ضرب إيران

الشيوخ الأمريكي يُحبط تشريع يمنع ترامب من ضرب إيران

ترامب: قضية (إس- 400) مُعقدة ونبحث عن حلول

ترامب: قضية (إس- 400) مُعقدة ونبحث عن حلول

موجة حر شديدة تجتاح أوروبا

موجة حر شديدة تجتاح أوروبا

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

مجهولون يكتبون شعارات عنصرية على جدران منازل وسيارات فلسطينية

مجهولون يكتبون شعارات عنصرية على جدران منازل وسيارات فلسطينية

الشرطة: 55 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 132 الأسبوع الماضي

الشرطة: 55 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 132 الأسبوع الماضي

شكارنة يُؤكد أهمية تسوية أراضي الاستثمار العقاري لمردوده العالي

شكارنة يُؤكد أهمية تسوية أراضي الاستثمار العقاري لمردوده العالي

تقرير: شهيد وإصابة 4 إسرائيليين و102 مواجهة الأسبوع الماضي

تقرير: شهيد وإصابة 4 إسرائيليين و102 مواجهة الأسبوع الماضي

الصالح: صحة المواطنين وسلامتهم أولوية لدينا وننتظر نتائج التحقيق بحادثة مردة

الصالح: صحة المواطنين وسلامتهم أولوية لدينا وننتظر نتائج التحقيق بحادثة مردة

وزارة الخارجية: فريق ترامب يُشارك ميدانياً في تهويد القدس

وزارة الخارجية: فريق ترامب يُشارك ميدانياً في تهويد القدس

بحر: لن تنجح أي مشاريع تتجاوز حقوق شعبنا وثوابته

بحر: لن تنجح أي مشاريع تتجاوز حقوق شعبنا وثوابته

تقرير: خطة اقتصادية اسرائيلية موازية للخطة الاميركية لتطوير المستوطنات

تقرير: خطة اقتصادية اسرائيلية موازية للخطة الاميركية لتطوير المستوطنات

منوعات

بعد عام على تهمة &#34;إثارة الغرائز&#34;.. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

بعد عام على تهمة "إثارة الغرائز".. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

أول مشاهد من زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها

أول مشاهد من زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها

أفيخاي أدرعي يُغازل عمرو دياب ويدعوه للغناء مع إسرائيلية

أفيخاي أدرعي يُغازل عمرو دياب ويدعوه للغناء مع إسرائيلية

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

بدون فلتر.. نادين نسيب تصدم جمهورها ببشرتها الحقيقية

بدون فلتر.. نادين نسيب تصدم جمهورها ببشرتها الحقيقية

شاهد: صور صدمت الجمهور لنجوم هوليوود قبل وبعد &#34;الكرش&#34;

شاهد: صور صدمت الجمهور لنجوم هوليوود قبل وبعد "الكرش"

العثور على الآلة التي كان يستعملها مايكل جاكسون لإطالة عمره

العثور على الآلة التي كان يستعملها مايكل جاكسون لإطالة عمره

&#34;أم الكويتيين&#34;.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

"أم الكويتيين".. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

هل هذه وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير في وجهها؟

هل هذه وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير في وجهها؟

للمرة الأولى.. عمرو دياب ينشر صورة رسمية تجمعه بدينا الشربيني

للمرة الأولى.. عمرو دياب ينشر صورة رسمية تجمعه بدينا الشربيني

عربي

ولي العهد المغربي يُدشن أكبر ميناء في البحر المتوسط وأفريقيا

ولي العهد المغربي يُدشن أكبر ميناء في البحر المتوسط وأفريقيا

بوتين للسيسي: نسعى لدفع العلاقات بين روسيا ومصر إلى مستوى جديد

بوتين للسيسي: نسعى لدفع العلاقات بين روسيا ومصر إلى مستوى جديد

الملف السوري يتصدر مباحثات السيسي وبن سلمان في قمة العشرين باليابان

الملف السوري يتصدر مباحثات السيسي وبن سلمان في قمة العشرين باليابان

ترامب يصف بن سلمان بـ (الصديق)

ترامب يصف بن سلمان بـ (الصديق)