شؤون فلسطينية

مجهولون يكتبون شعارات عنصرية على جدران منازل وسيارات فلسطينية

مجهولون يكتبون شعارات عنصرية على جدران منازل وسيارات فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أنه تم في ليلة الخميس، كتابة شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران عدد من المنازل، وعلى عدة سيارات في قرية سرطة القريبة من مستوطنة (أريئيل)، في وسط الضفة الغربية.

 ومن الشعارات التي كتبها المعتدون على الجدران: "الأغيار في البلاد = أعداء" و"لنطرد العدو العربي"، أما على السيارات فقد رسموا شعار نجمة داود اليهودية.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، تم تخريب 23 سيارة في بلدة دير استيا الفلسطينية القريبة من مستوطنة (أريئيل) أيضًا، وتم ثقب إطارات بعض السيارات، بينما تم رش بعضها الآخر برسوم لنجمة داود وشعارات عنصرية مثل "الحجارة = القتل" و"كفى لرشق الحجارة".

 وقبل ذلك بيوم، تم رش شعارات بالعبرية، أيضًا، على مسجد في قرية المالكي الفلسطينية، شمال شرق رام الله، وتم ثقب إطارات عدة سيارات.

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