عاجل

  • عريقات لـ"ترامب": فلسطين ترفض وسوف تستمر فى رفض قراراتك

دولي

أردوغان: يجب محاسبة كافة المسؤولين عن قتل خاشقجي من أعلى الهرم لأسفله

أردوغان: يجب محاسبة كافة المسؤولين عن قتل خاشقجي من أعلى الهرم لأسفله
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة عدم تغييب قضيتي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، و"الوفاة المشبوهة" للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عن الأجندة الدولية.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، بمدينة أوساكا اليابانية، السبت، على هامش مشاركته في قمة العشرين، بحسب (الأناضول).

وقال أردوغان: "يجب عدم السماح بإزالة جريمة قتل خاشقجي، ووفاة الرئيس مرسي المشبوهة من الأجندة الدولية".

وأضاف: أن "محاسبة كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله، مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي"

وشدّد أردوغان على أن تركيا لم تسمح بالتستر على جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، مجدداً تأكيده على ضرورة محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي باسطنبول، لأن الجريمة وقعت فيها.

وأوضح أردوغان، أن تركيا وانطلاقاً من حرصها على إحقاق العدالة، لم تسمح بالتستر على جريمة قتل خاشقجي، من خلال تعاونها مع الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أنييس كالامار، الذي أُعلن للرأي العام الأسبوع المنصرم، يوضح العديد من الحقائق حول هذه الجريمة "بشكل جلي".

كما شدد الرئيس التركي على ضرورة التحقيق في كافة أبعاد استشهاد محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر.

ولفت إلى أن مرسي الذي حوكم على مدار 6 أعوام في محاكم الانقلاب، توفي بصورة مشبوهة في قاعة المحكمة في 16 حزيران/ يونيو الجاري.

وأكد أردوغان أن "تصريحات الانقلابيين حول مرسي، الذي تُرك للموت هناك دون أي تدخل لمدة نصف ساعة، بعيدة عن إراحة الضمائر".

وأعرب عن تطلعه بأن يدافع زعماء مجموعة العشرين عن الديمقراطية، والقيم الإنسانية بصورة أكبر، فيما يخص وفاة مرسي.

ولفت الرئيس التركي إلى أن دفن مرسي دون إجراء فحص الطب الشرعي، مدعاة للتفكير، مؤكداً أنه من الضروري في مثل هذه الحالات، إجراء فحص الطب الشرعي بصورة قطعية، وإلا فإنه من الواضح، أن "هناك شبهات في هذه القضية".

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وفي طليعته الأمم المتحدة بمحاسبة كافة السياسيين المسؤولين عن هذا الأمر.

وأشار أردوغان إلى أن إفلات المتورطين في مثل هذه الحوادث من المحاسبة، يمثل خطراً على مستقبل العالم والديمقراطية والسياسة العالمية أيضاً، الأمر الذي أبلغه لنظرائه خلال جلسات القمة.

وأعرب الرئيس التركي عن أسفه لتعامي الكثير من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، عن عقوبات الإعدام الصادرة من محاكم الانقلاب في مصر.

وأردف: "من يعتبرون مناقشة عقوبة الإعدام حتى من أجل الانقلابيين في تركيا أمرًا غير مقبول، ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها مع الأسف، يلتزمون الصمت حيال عقوبات الإعدام في مصر".

وأشار أردوغان إلى عقد قمة أوروبية عربية في شرم الشيخ في 25 شباط/ فبراير، بعد مضي 5 أيام فقط على إعدام 9 شبان مصريين.

وأضاف متحدثاً عن الزعماء الأوروبيين: "لقد لبوا دعوة ذلك الشخص الجاثم على رأس السلطة في مصر، الذي أعدم هؤلاء الشبان، رغم أن عقوبة الإعدام محظورة في دول الاتحاد الأوروبي".

ولفت إلى أنه جرى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أكثر من 45 شخصاً في مصر لحين عقد تلك القمة، وأن مشاركة القادة الأوروبيين فيها، أبرز دليل على "ازدواجية المعايير".

وقال أردوغان: "لم ير القادة الأوروبيون أي غضاضة في مصافحة الانقلابيين خلال هذه القمة".

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن الإعلام الدولي، سيلاحق بكل شجاعة قضية الوفاة المشبوهة لمرسي بحثاً عن الحقيقة، كما جرى في جريمة قتل خاشقجي.

أخبار ذات صلة

ظريف: إيران ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية

ظريف: إيران ستقاوم أي عقوبات أمريكية كما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية

هايلي: لن يحصل الفلسطينيون على ما يستحقونه حتى يُغير قادتهم من نهجهم

هايلي: لن يحصل الفلسطينيون على ما يستحقونه حتى يُغير قادتهم من نهجهم

طهران: الآلية المالية الأوروبية لا تلبي المصالح الإيرانية

طهران: الآلية المالية الأوروبية لا تلبي المصالح الإيرانية

مقتل 15 عاملا جراء انهيار جدار في الهند

مقتل 15 عاملا جراء انهيار جدار في الهند

ترامب يكشف سبب تأجيل (صفقة القرن) وشرطه للدعم المالي للسلطة الفلسطينية

ترامب يكشف سبب تأجيل (صفقة القرن) وشرطه للدعم المالي للسلطة الفلسطينية

الشيوخ الأمريكي يُحبط تشريع يمنع ترامب من ضرب إيران

الشيوخ الأمريكي يُحبط تشريع يمنع ترامب من ضرب إيران

ترامب: قضية (إس- 400) مُعقدة ونبحث عن حلول

ترامب: قضية (إس- 400) مُعقدة ونبحث عن حلول

موجة حر شديدة تجتاح أوروبا

موجة حر شديدة تجتاح أوروبا

التعليقات

الدنيا حكايات

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

الفاشل يَجُرُّ العالم للكارثة

شؤون فلسطينية

مجهولون يكتبون شعارات عنصرية على جدران منازل وسيارات فلسطينية

مجهولون يكتبون شعارات عنصرية على جدران منازل وسيارات فلسطينية

الشرطة: 55 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 132 الأسبوع الماضي

الشرطة: 55 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 132 الأسبوع الماضي

شكارنة يُؤكد أهمية تسوية أراضي الاستثمار العقاري لمردوده العالي

شكارنة يُؤكد أهمية تسوية أراضي الاستثمار العقاري لمردوده العالي

تقرير: شهيد وإصابة 4 إسرائيليين و102 مواجهة الأسبوع الماضي

تقرير: شهيد وإصابة 4 إسرائيليين و102 مواجهة الأسبوع الماضي

الصالح: صحة المواطنين وسلامتهم أولوية لدينا وننتظر نتائج التحقيق بحادثة مردة

الصالح: صحة المواطنين وسلامتهم أولوية لدينا وننتظر نتائج التحقيق بحادثة مردة

وزارة الخارجية: فريق ترامب يُشارك ميدانياً في تهويد القدس

وزارة الخارجية: فريق ترامب يُشارك ميدانياً في تهويد القدس

بحر: لن تنجح أي مشاريع تتجاوز حقوق شعبنا وثوابته

بحر: لن تنجح أي مشاريع تتجاوز حقوق شعبنا وثوابته

تقرير: خطة اقتصادية اسرائيلية موازية للخطة الاميركية لتطوير المستوطنات

تقرير: خطة اقتصادية اسرائيلية موازية للخطة الاميركية لتطوير المستوطنات

منوعات

بعد عام على تهمة &#34;إثارة الغرائز&#34;.. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

بعد عام على تهمة "إثارة الغرائز".. الراقصة جوهرة محجبة داخل مسجد

أول مشاهد من زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها

أول مشاهد من زفاف الفنانة شهد الياسين.. وهذه صورة زوجها

أفيخاي أدرعي يُغازل عمرو دياب ويدعوه للغناء مع إسرائيلية

أفيخاي أدرعي يُغازل عمرو دياب ويدعوه للغناء مع إسرائيلية

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

بدون فلتر.. نادين نسيب تصدم جمهورها ببشرتها الحقيقية

بدون فلتر.. نادين نسيب تصدم جمهورها ببشرتها الحقيقية

شاهد: صور صدمت الجمهور لنجوم هوليوود قبل وبعد &#34;الكرش&#34;

شاهد: صور صدمت الجمهور لنجوم هوليوود قبل وبعد "الكرش"

العثور على الآلة التي كان يستعملها مايكل جاكسون لإطالة عمره

العثور على الآلة التي كان يستعملها مايكل جاكسون لإطالة عمره

&#34;أم الكويتيين&#34;.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

"أم الكويتيين".. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة

هل هذه وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير في وجهها؟

هل هذه وصية ريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير في وجهها؟

للمرة الأولى.. عمرو دياب ينشر صورة رسمية تجمعه بدينا الشربيني

للمرة الأولى.. عمرو دياب ينشر صورة رسمية تجمعه بدينا الشربيني

عربي

ولي العهد المغربي يُدشن أكبر ميناء في البحر المتوسط وأفريقيا

ولي العهد المغربي يُدشن أكبر ميناء في البحر المتوسط وأفريقيا

بوتين للسيسي: نسعى لدفع العلاقات بين روسيا ومصر إلى مستوى جديد

بوتين للسيسي: نسعى لدفع العلاقات بين روسيا ومصر إلى مستوى جديد

الملف السوري يتصدر مباحثات السيسي وبن سلمان في قمة العشرين باليابان

الملف السوري يتصدر مباحثات السيسي وبن سلمان في قمة العشرين باليابان

ترامب يصف بن سلمان بـ (الصديق)

ترامب يصف بن سلمان بـ (الصديق)