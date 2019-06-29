بالصور: عَمّادي "صغير" يُبصر النور في غزة





فقد أطلق المواطن عنتر أحمد محمد الددة، من حي التفاح شرق غزة، اسم "محمد العمادي" على مولوده الجديد.





يقول الددة: "أطلقت اسم العمادي على ابني لدوره في خدمة غزة، والتسهيلات التي يقوم بها من أجلنا، ودوره في دعم الأسر الفقيرة، فأردت أن أُطلق على ابني اسمه، عله يكون شخصاً صالحاً، يخدم الإنسانية مثله".





ورأى العمادي الجديد النور في 23 حزيران/ يونيو العام الحالي، لينضم إلى شقيقاته الثلاث وشقيقه الوحيد.





















يبدو أن اسم السفير القطري محمد العمادي، لن يُغادر قطاع غزة حتى لو انتهت مهامه كرئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.