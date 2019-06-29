شؤون فلسطينية

شكارنة يُؤكد أهمية تسوية أراضي الاستثمار العقاري لمردوده العالي

شكارنة يُؤكد أهمية تسوية أراضي الاستثمار العقاري لمردوده العالي
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، الوزير موسى شكارنة، أهمية تسوية الأراضي للاستثمار العقاري في فلسطين، في ظل ما يشهده السوق العقاري من تطور ملحوظ، وإقبال رجال الأعمال المغتربين على الاستثمار فيه، بالرغم من العراقيل التي يسعى الاحتلال لوضعها بشكل دائم.

وقدّم شكارنة، خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان "تسوية الأراضي في فلسطين" في دبي، بتنظيم من مجلس الأعمال الفلسطيني، شرحاً تاريخياً عن تسجيل الأراضي منذ فترة ما قبل النكبة حتى تأسيس الهيئة عام 2016 بموجب القانون رقم (7)، من أجل سد الثغرات، وإصلاح الأخطاء التي تراكمت على مدى عقود.

وأشار إلى أن تسوية الأراضي والمياه، تعني تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض والمياه أو حق منفعة فيها، أو أية حقوق متعلقة بها، وقابلة للتسجيل، كما تتناول تسوية الأراضي والمياه جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأرض والمياه، سواء أكان هذا الحق معترفاً به أو متنازعاً فيه، وذلك استناداً لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.

وتطرق إلى الهدف من عملية تسوية الأراضي، والمتمثل في تعريف ملاكي الأراضي بعمليات تسوية وتسجيل الأراضي والمياه التي تقوم بها الهيئة، في ظل أهميتها، والمتمثلة بتثبيت حقوق الملكية، وأي حقوق أخرى ينص عليها القانون، وحل النزاعات، وتسجيل الأراضي في سجل دائرة الأراضي.

وقدم شرحاً مستفيضاً عن قانون تسجيل الأراضي في دولة فلسطين، والتحديات التي تواجه عملية التسوية في الحفاظ على الأرض الفلسطينية، في وجه عمليات الاحتلال الإسرائيلي المسعورة بالاستيلاء على الأرض وتهويدها.

وأكد شكارنة أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الوطن المغتربين، خاصة الذين لا يملكون جوازات سفر أو هوية فلسطينية، داعياً إياهم لضرورة مراجعة سفارات دولة فلسطين في شتى دول العالم، للحصول على جداول الحقوق والمعلومات عن تسوية الأراضي.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الفلسطيني، مؤسس شركة "ريتش" القابضة، مالك ملحم، أهمية عقد مثل هذه الورش، لما تقدمه من معلومات قيمة لرجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين، خاصة الذين لا يملكون مستندات تثبت ملكيتهم للأراضي أو العقارات التي استولت عليها سلطات الاحتلال تحت ذريعة قانون الغائب.

وقال ملحم: إن الفترة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً لاستثمارات المغتربين في فلسطين، تأكيداً منهم على الالتفاف حول القرار الفلسطيني الوطني، وتعزيزاً للموقف الداعم للثوابت الوطنية.

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