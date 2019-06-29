شؤون فلسطينية

حماس: الاحتلال بدأ عمليًا الالتزام بما تم التفاهم عليه خلال الساعات الماضية

حماس: الاحتلال بدأ عمليًا الالتزام بما تم التفاهم عليه خلال الساعات الماضية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن الاحتلال الإسرائيلي، بدأ عمليًا بالإلتزام بما تم التفاهم عليه، بعد أن تلكأ وتنصل من التفاهمات خلال الأسابيع الماضية.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: إن التفاهمات عادت لطورها الطبيعي من جديد، خلال الساعات الماضية، بُذلت جهود مصرية وأممية، أفضت في النهاية إلى أن يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات.

وأضاف القانوع، أن البالونات الحارقة التي كانت توجه نحو مستوطنات غلاف غزة، توقفت، ولم يتم إرسال أي بالون خلال الساعات الماضية.

وكانت الأسابيع الماضية، شهدت، حرائق بالجملة بمناطق غلاف غزو، نتيجة تلك البالونات التي حرقت عشرات الدونمات شرقي السياج الفاصل للقطاع.

وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة لوفد جهاز المخابرات المصري لقطاع غزة "منتصف هذا الأسبوع"، ستُركز على بعض بنود التفاهمات، وتثبيتها، وما تم تنفيذه، وما تم التباطؤ في تنفيذه، والبنود التي تراوح مكانها، إضافة لمواضيع السولار، وتقليصات مساحة الصيد ببحر غزة.

وفي سياق المصالحة الفلسطينية، أكد القانوع، أنه لا جديد في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعليه تنفيذ كافة الملفات التي تم التوافق عليها في اجتماعات القاهرة الموقعة عام 2011.

يشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال في وقت سابق: إن "تطورات إيجابية" طرأت على ملف المصالحة الفلسطينية، بضمنها تطورات إيجابية مهمة في موقف حركة حماس.

وأوضح الأحمد، أن وفدًا مصريًا رفيعًا، سيزور مدينة رام الله قريبًا، للقاء الرئيس محمود عباس، قبل أن يتوجه لقطاع غزة، لبحث ملف المصالحة مع قادة حركة حماس.

وأضاف أن هناك "تطورات إيجابية مهمة طرأت على موقف حركة حماس، سيتم الإعلان عنها من قبل مصر، عندما تُنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس".

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