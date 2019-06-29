ولي العهد المغربي يُدشن أكبر ميناء في البحر المتوسط وأفريقيا
رام الله - دنيا الوطن
أشرف ولي العهد المغربي، الأمير الحسن، على إطلاق العمل بميناء طنجة المتوسط (2)، وهو منصة تمكن من جعله الأكبر في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
وسيدعم هذا الميناء الجديد، الذي يضم محطتين للحاويات بقدرة استيعابية إضافية تبلغ (6) ملايين حاوية (اي في بي)، موقع المركب المينائي طنجة المتوسط كقطب مرجعي بأفريقيا والعالم، من حيث التدفقات اللوجيستية والتجارة الدولية، لتتجاوز قدرته الاستيعابية (9) ملايين حاوية، بحسب (2M Maroc).
واستطاع ميناء طنجة المتوسط، ربط المغرب بـ (77) دولة و(186) ميناء، مساهماً بذلك في تموقع المملكة على الساحة البحرية الدولية، والارتقاء بها من المركز الـ 83 إلى المركز الـ (17) في ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويشتمل هذا المشروع الهيكلي على عدد من مناطق الأنشطة التي عرفت استقرار أكثر من (912) مقاولة في مجالات الصناعة واللوجيستيك والخدمات، ما مكن من خلق أزيد من (75) ألف فرصة عمل مباشرة.
أشرف ولي العهد المغربي، الأمير الحسن، على إطلاق العمل بميناء طنجة المتوسط (2)، وهو منصة تمكن من جعله الأكبر في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
وسيدعم هذا الميناء الجديد، الذي يضم محطتين للحاويات بقدرة استيعابية إضافية تبلغ (6) ملايين حاوية (اي في بي)، موقع المركب المينائي طنجة المتوسط كقطب مرجعي بأفريقيا والعالم، من حيث التدفقات اللوجيستية والتجارة الدولية، لتتجاوز قدرته الاستيعابية (9) ملايين حاوية، بحسب (2M Maroc).
واستطاع ميناء طنجة المتوسط، ربط المغرب بـ (77) دولة و(186) ميناء، مساهماً بذلك في تموقع المملكة على الساحة البحرية الدولية، والارتقاء بها من المركز الـ 83 إلى المركز الـ (17) في ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويشتمل هذا المشروع الهيكلي على عدد من مناطق الأنشطة التي عرفت استقرار أكثر من (912) مقاولة في مجالات الصناعة واللوجيستيك والخدمات، ما مكن من خلق أزيد من (75) ألف فرصة عمل مباشرة.
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