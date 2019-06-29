طهران: الآلية المالية الأوروبية لا تلبي المصالح الإيرانية





وأوضح رضائي في تصريح اليوم السبت، أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران من خلال آلية إنستيكس المالية، وفق (روسيا اليوم).



كما اتهم الأوروبين بأنهم غير صادقين في وعودهم لتفعيل آلية "إنستيكس"، وأنهم يسعون إلى إطالة الوقت، مشيراً إلى أن الأوروبيين لم يقدموا ضمانات قوية للالتفاف على العقوبات، ولا يمكنهم تفعيل الآلية المالية، طالما بقيت واشنطن تضع العراقيل أمامهم.





وأشار إلى أنه لا يمكن التفاؤل بمستقبل إنستيكس، داعياً الوفد الإيراني المفاوض إلى أخذ ضمانات من الدول الأوروبية لتفعيلها.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد إبراهيم رضائي، إن الآلية المالية الأوروبية "إنستيكس" لا تؤمن مصالح إيران، ولن تمكن طهران من الحصول على عائدات النفط.