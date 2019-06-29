حزب الله العراقي يتبنى اقتحام السفارة البحرينية

السفارة البحرينية في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت حركة كتائب (حزب الله) في العراق، أن ما حدث من اقتحام للسفارة البحرينية ببغداد، وضع طبيعي، مشيرةً إلى أن بعض المتظاهرين ينتمون لها.



وقال المتحدث بإسم الحركة، جعفر الحسيني، وفق (روسيا اليوم): إن "ما حدث أمس من اقتحام للسفارة البحرينية طبيعي، لأن حُكام البحرين خانوا القدس، وما حدث أيضاً يعبر عن غضب المتظاهرين على ورشة المنامة".



وأضاف الحسيني، أن "جزءاً كبيراً من المتظاهرين، ينتمون إلى حركة كتائب حزب الله، التي قدمت الرعاية الأكبر لهذا النشاط".