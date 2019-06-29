أردوغان يوجه طلباً لولي العهد السعودي بشأن قضية خاشقجي

رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلباً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول.





وقال أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين، إنه يتعين على ولي العهد السعودي أن يكشف عن قاتلي خاشقجي، لافتاً إلى أنه لا معنى لمحاولة إيجاد مرتكبي الجريمة في مكان آخر، وفق (روسيا اليوم).







وأكد أردوغان، أن بعض الجوانب من قضية مقتل خاشقجي "لا تزال مخفية"، لافتاً إلى أن المحاكمات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي، يجب أن تجري في تركيا.





وشدد على ضرورة محاسبة "كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله"، مؤكداً أن تحقيق العدالة في هذه القضية "مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي".

وأضاف أردوغان: "يجب محاسبة المتسببين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً إلى أن بلاده لن تسمح لأحد باستغلال قضيته.