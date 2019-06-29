بوتين للسيسي: نسعى لدفع العلاقات بين روسيا ومصر إلى مستوى جديد





أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أن موسكو تسعى إلى دفع العلاقات مع القاهرة إلى مستوى جديد أكثر تقدما.وقال بوتين في مستهل الاجتماع بالسيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، اليوم السبت، حسب بيان أصدره الكرملين: "في بداية حوارنا، بودي الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا ومصر تتطور بشكل نشط، ونتطلع إلى دفعها نحو مرحلة جديدة أكثر تقدما، وهذا ما تهدف إليه اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي وقّعنا عليها أثناء زيارتكم إلى روسيا في أكتوبر 2018".وشكر بوتين السيسي على اضطلاعه بدور الرئيس المشارك في قمة (روسيا-إفريقيا) التي ستستضيفها موسكو في أكتوبر المقبل، مبديا أمله في أن يسهما معا في إعطاء زخم جديد إلى العلاقات بين موسكو ودول القارة السمراء.من جانبه، ثمن السيسي العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، لا سيما على المستوى الاستراتيجي، مؤكدا أن القاهرة تتطلع دائما إلى تعميق التعاون مع موسكو على جميع الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.وشكر السيسي بوتين، حسب بيان الكرملين، على إمكانية أن تستفيد مصر من الخبرات الروسية في هذه المجالات.ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي أشاد بالمشاريع الهامة التي تتعاون القاهرة وموسكو في تنفيذها بالأراضي المصرية، بما في ذلك مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.وأوضح المتحدث أن الزعيمين استعرضا فرص التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في القارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، واتفقا على ضرورة العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية لقمة (روسيا-إفريقيا) لصالح شعوب القارة السمراء بالمقام الأول، سعيا إلى صياغة إطار للشراكة والتعاون المستدام بين روسيا والدول الإفريقية.