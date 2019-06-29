تقرير: شهيد وإصابة 4 إسرائيليين و102 مواجهة الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 4 إسرائيليين، خلال 102 مواجهة مع الاحتلال في الضفة وغزة، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتل.



ففي أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 106 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات حالات الاختناق والكسور في الضفة وغزة، في وقت ألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة في شرق جباليا، شرق مدينة غزة، شرق مخيم البريج، شرق خانيونس، شرق رفح، العيسوية، الطور، جبل المكبر، مستوطنة أشكول، أبو ديس، مستوطنة بيت إيل، وذلك ضمن حوالي 22 مواجهة.



ويوم الخميس، استشهد الشاب محمد سمير عبيد (21 عامًا) من العيساوية شرق القدس المحتلة برصاص الاحتلال، وأصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، كما أصيب مستوطنان وجنديان من جنود الاحتلال خلال مواجهات في مدينة القدس، فيما تم رصد اندلاع 22 مواجهة مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجات حارقة في العيساوية، مستوطنة مابو دوتان، الرام، مستوطنة بسجات زئيف، مستوطنة عطروت، حاجز مخيم شعفاط، السواحرة الشرقية، وادي الجوز، سلوان، بؤرة بيت مسكوفيتيش الاستيطانية، مستوطنة حوف أشكلون، مستوطنة شاعر هنيغف، مستوطنة أشكول، وتفجير عبوات ناسفة في أبو ديس، مدينة طوباس.



أما يوم الأربعاء، أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي في غزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في مخيم العروب، حاجز قلنديا، العيسوية، حاجز مخيم شعفاط، مستوطنة أشكول، وأحصيت 16 مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة، تخللها تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة شاعر هنيغف، وكيبوتس ناحل عوز.



وفي منتصف الأسبوع، أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص وعدة حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات اندلعت في غزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على حاجز قلنديا، مستوطنة بئيري، مستوطنة أشكول، مستوطنة شاعر هنيغف، مستوطنة سدوت هنيغف، وذلك ضمن 18 مواجهة، تخللها تفجير عبوة ناسفة في حاجز الأنفاق، ومدينة جنين.



ويوم الاثنين الماضي، أصيب فلسطينييان اثنان بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في مخيم شعفاط، وذلك ضمن 19 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة على حاجز الجلمة.



ويوم الأحد، أصيب فلسطيني بالرضوض في الضفة الغربية، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة بئيري، أبو ديس، حيث أحصيت 5 مواجهات في ذلك اليوم.



وأما يوم السبت فقد أصيب فلسطيني بالرضوض وإصابتان بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، فيما ألقى شبان فلسطينيين زجاجاتهم الحارقة في شعفاط، وأحصيت 5 مواجهات.