شؤون فلسطينية

شركة كهرباء غزة توضح جدول ساعات الوصل.. وتحسن كبير بعد "منتصف الليل"

شركة كهرباء غزة توضح جدول ساعات الوصل.. وتحسن كبير بعد "منتصف الليل"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد ثابت مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهرباء اليوم السبت، ان هناك تحسناً طرأ على جدول توزيع الكهرباء وخاصة بعد تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء.

وقال ثابت خلال تصريحات لإذاعة القدس أن جدول الكهرباء سيعود الى الـ 8 ساعات مع نسبة عجز بسيطة في أوقات الذروة ،مشيراً الى ان جدول توزيع الكهرباء سيعود للأفضل وخاصة بعد الساعة الـ12 ليلاً عندما تقل الاحمال .

وبين ثابت ان جدول توزيع الكهرباء استقر بعد الساعة الـ1 فجراً ، وتم ابلاغنا من قبل الفنيين ان نسبة القطع تكون من ساعة الي اقل  وذلك من الـ 8 ساعات.

ويشار الى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، اعادت إدخال شاحنات الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء في غزة بعد أن أوقفته لعدة أيام.

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