الصالح: صحة المواطنين وسلامتهم أولوية لدينا وننتظر نتائج التحقيق بحادثة مردة

تنتظر نتائج لجنة التحقيق المشكلة من قبل محافظة سلفيت، من أجل اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار الحادثة".



جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية للوزير الصالح لبلدة مردة بمحافظة سلفيت، أمس الجمعة، إثر عودته مباشرة من زيارة عمل خارجية للجمهورية التونسية، والتقى خلال الزيارة مع رئيس وأعضاء المجلس القروي وأهالي القرية.



ودعا الصالح المجلس القروي إلى العمل على التأكد من مصادر تزويد المياه، وسلامة الشبكة، ووضع الأولويات بخصوص شبكة المياه وإعادة تأهيلها، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل دعم القرية، وتلبية الاحتياجات وفق الإمكانات المتاحة.



هذا وتفقد الصالح العيادة الصحية في القرية، والتقى كادرها وشكرهم على جهودهم في متابعة ومعالجة حالات التسمم، كما وتفقد نبع المياه في القرية.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح: "صحة المواطنين وسلامتهم أولوية قصوى لدينا، ونعمل وفق الإمكانات المتاحة من أجل تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في شتى المجالات".وأضاف: "نتابع باهتمام بالغ حادثة التسمم في مردة، وقد تواصلت طواقم الوزارة مع المجلس القروي منذ البداية، من أجل متابعة الأمر عن كثب، وتحمل المسؤولية تجاه المواطنين، وتقديم كافة الاحتياجات، ومد يد العون والمساعدة لهم، مؤكداً أن الوزارة