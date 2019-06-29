ترامب يكشف سبب تأجيل (صفقة القرن) وشرطه للدعم المالي للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أسباب تأجيل إدارته طرح خطة السلام المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، لافتاً إلى أنه الصفقة، أُجلت بسبب بنيامين نتنياهو.





وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة الـ 20 الاقتصادية: "الصفقة أُجلت لأن بنيامين نتنياهو يواجه مشاكل، ولا يستطيع تشكيل الحكومة"، مؤكداً أنه لولا حدوث ذلك لكانت الأمور ستسير بشكل أسرع.





وأشار ترامب، إلى أن بلاده ستعيد الدعم المالي للفلسطينيين في حال التوصل إلى صفقة، تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، متابعاً: "كنا ندفع للفلسطينيين 550 مليون دولار سنوياً، وقمت بإيقاف هذا التمويل، لأنه قبل عام سمعتهم يقولون أشياء سيئة".



وأضاف ترامب: "الفلسطينيون يرغبون في إبرام اتفاق وأتفهم موقفهم ووضعهم"، مشيراً إلى أن بلاده قطعت المساعدات عنهم لإجبارهم على العودة إلى المفاوضات، وأن علاقته ليست جيدة مع بعض القادة الفلسطينيين، على عكس ما يجري مع القادة الإسرائيليين.