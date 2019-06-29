ترامب يصف بن سلمان بـ (الصديق)

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "صديق لي"، لافتاً إلى أنه عمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.



وأضاف ترامب، وفق (روسيا اليوم): "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعلق بانفتاح السعودية".وتابع: "أفكر بشكل خاص فيما فعله بن سلمان من أجل النساء ورؤية ما يحدث.. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية".وامتنع ترامب عن الرد على أسئلة للصحفيين بشأن ما إذا كان سيتناول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي.