حسين الشيخ: الإدارة الأمريكية تواصل سياسة الاستعلاء والاستكبار والعنجهية

هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، المبعوث الأمريكي، جيسون غرينبلات، بعد تصريحاته الأخيرة حول تغيير مصطلحات احتلالية.

وقال الشيخ، في تصريحات عبر حسابه بموقع (تويتر): إن تصريحات غرينبلات بأن الضفة العربية وقطاع غزة، هي أراض متنازع عليها، وليست أراضاً محتلة، تؤكد على استمرار سياسة الاستعلاء والاستكبار والعنجهية الداعمة للاحتلال، وتشريع جرائمه.



وأضاف الشيخ: للأسف، تأتي تصريحات غرينبلات مع تساوق البعض مع سيناريوهات الخطة التصفوية الأمريكية للقضية الفلسطينية، تحت شعارات خداعة وكاذبة.

رام الله - دنيا الوطن