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السعودية تتسلم رئاسة مجموعة الـ 20

السعودية تتسلم رئاسة مجموعة الـ 20
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة الـ 20 من اليابان، في ختام القمة التي استمرت ليومين.

وألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كلمة في جلسة الختام، دعا فيها القادة لحضور قمة العشرين المقبلة في الرياض، وفق (روسيا اليوم).

وتطرق ولي العهد السعودي، خلال في كلمة ألقاها في ختام أعمال القمة، إلى ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية، حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة.

وأشار إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، مؤكداً أن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.

وأكد بن سلمان في كلمته على ضرورة إشراك المرأة والشباب، مشيراً إلى أنهما محوران أساسيان لتحقيق التنمية في العالم.

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