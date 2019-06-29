السعودية تتسلم رئاسة مجموعة الـ 20





وألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كلمة في جلسة الختام، دعا فيها القادة لحضور قمة العشرين المقبلة في الرياض، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنتسلمت السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة الـ 20 من اليابان، في ختام القمة التي استمرت ليومين.وتطرق ولي العهد السعودي، خلال في كلمة ألقاها في ختام أعمال القمة، إلى ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية، حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة.وأشار إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، مؤكداً أن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.وأكد بن سلمان في كلمته على ضرورة إشراك المرأة والشباب، مشيراً إلى أنهما محوران أساسيان لتحقيق التنمية في العالم.