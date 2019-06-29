إصابة ثلاثة مواطنين باختناق بعد اندلاع حريق بمنزلهم جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب طفلان ووالدتهما بحالات اختناق في ساعات ما قبل فجر اليوم، جراء استنشاقهم للدخان، أثناء نومهم بعد اندلاع النيران في منزلهم بقرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس.



وفي تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أوضحت فيه أن طاقم مركز بورين، قدم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وسيطر على حريق المنزل.



يشار إلى أن الشرطة، حضرت إلى المكان؛ للوقوف على ملابسات الحريق، وبدأت باجراءات التحقيق.