ترامب: قضية (إس- 400) مُعقدة ونبحث عن حلول

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مسألة حصول تركيا على منظومة (إس- 400) الروسية "قضية مُعقدة، ونبحث عن حلول مختلفة وعادلة".



جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها ترامب قبيل اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، وفق وكالة (الأناضول) التركية.



وأوضح ترامب، أن التعامل مع تركيا لم يكن عادلًا في عهد أوباما بخصوص شراء منظومة الدفاع الجوي (باتريوت).



وردًّا على سؤال صحفي، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا في حال شرائها منظومة (إس- 400)، أجاب ترامب: "الرئيس أردوغان أراد شراء باتريوت من إدارة أوباما ولم يُسمح بذلك، والتعامل مع تركيا لم يكن عادلًا في عهد أوباما".



وأشار إلى أن مسألة (إس-400) قضية مُعقدة وأنهم يبحثون عن حلول مختلفة، مضيفًا: "عليكم أن تكونوا عادلين (تجاه تركيا)"، متابعاً: "تركيا صديقة للولايات المتحدة، وقمنا معًا بأعمال رائعة، كما أنها شريك تجاري كبير لنا".



واستطرد: "سنعمل على زيادة حجم التجارة، 75 مليار دولار مبلغ قليل جدًّا بالنسبة لحجم التجارة البينية، ينبغي أن يتجاوز المئة مليار بكثير".



ولفت إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تتقدم بالتدريج، مضيفًا: "نهدف إلى رفع حجم التجارة 4 أضعاف، لدى تركيا الكثير من الإنتاج والمنتجات، وعلاقاتنا في تطور على الصعيد العسكري أيضاً".



وأكد أنه ينتظر من تركيا عقد صفقات عسكرية بكميات أكبر من الولايات المتحدة، موضحاً أنه سيزور تركيا، دون أن يحدد تاريخًا معينًا للزيارة.