أبو مرزوق: كوشنر لا يفهم المنطقة ولا الصراع العربي- الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق: إن ورشة البحرين الاقتصادية، فشلت، ومن قبلها مؤتمر وارسو الأمني.
وأكد أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، أن كوشنر لا يفهم المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والصراع العربي
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق: إن ورشة البحرين الاقتصادية، فشلت، ومن قبلها مؤتمر وارسو الأمني.
وأكد أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، أن كوشنر لا يفهم المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والصراع العربي
الإسرائيلي.
وأضاف: ترامب من قبله خالف كل قواعد السياسة الأمريكية، وهي منحازة في أصلها فوقف العالم في الجانب الآخر.
وتساءل أبو مرزوق، هل يدفع كل ذلك الأمريكان للتراجع عن خططهم الفاشلة؟.
وأضاف: ترامب من قبله خالف كل قواعد السياسة الأمريكية، وهي منحازة في أصلها فوقف العالم في الجانب الآخر.
وتساءل أبو مرزوق، هل يدفع كل ذلك الأمريكان للتراجع عن خططهم الفاشلة؟.
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