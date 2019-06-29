شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: كوشنر لا يفهم المنطقة ولا الصراع العربي- الإسرائيلي

أبو مرزوق: كوشنر لا يفهم المنطقة ولا الصراع العربي- الإسرائيلي
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
‏قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق: إن ورشة البحرين الاقتصادية، فشلت، ومن قبلها مؤتمر وارسو  الأمني.

وأكد أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، أن كوشنر لا يفهم المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والصراع العربي
 ‏الإسرائيلي.

وأضاف: ‏ترامب من قبله خالف كل قواعد السياسة الأمريكية، وهي منحازة في أصلها فوقف العالم في الجانب الآخر.

وتساءل أبو مرزوق، ‏هل يدفع كل ذلك الأمريكان للتراجع عن خططهم الفاشلة؟.

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